Schippers vijfde bij FBK Games, zoekt nog naar juiste balans op de sprint

Dafne Schippers zoekt nog naar de juiste balans op de sprint. De houdster van het Nederlands record liep maandag bij haar eerste serieuze wedstrijd van het seizoen op de 100 meter naar de vijfde plaats. "Ik weet nog niet waar ik sta", zei Schippers, die in Hengelo een tijd van 11,40 liep.

Schippers liep eind mei in Vught haar eerste race sinds haar mislukte Olympische Spelen in Tokio. Bij een kleine wedstrijd in Brabant won ze in 11,37 seconden. De 29-jarige atlete, die de laatste jaren met forse rugproblemen kampte, kwam bij de FBK Games niet aan die tijd. In het voorprogramma liep ze 11,46, later bij het hoofdprogramma was ze wel iets sneller.

De winst op de 100 meter was voor de Britse Daryll Neita in 11,19. N'Ketia Seedo werd zesde in 11,48, Marije van Hunenstijn achtste in 11,56. Jamile Samuel werd gediskwalificeerd wegens een valste start.

Nieuwe trainer

Schippers vertrok vorig jaar bij trainer Bart Bennema en ging in Haarlem bij Wigert Thunnissen aan de slag. De wereldkampioene op de 200 meter van 2015 hoopte bij Thunnissen het plezier en de snelheid terug te vinden.