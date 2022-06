Hordenloopster Visser viert rentree met zesde plaats op FBK Games

Nadine Visser is bij de Fanny Blankers-Koen Games als zesde geëindigd op de 100 meter horden. De winst ging naar Britany Anderson uit Jamaica in 12,51 seconden, wereldkampioene Nia Ali uit Amerika werd tweede in 12,69.

Voor de 27-jarige Visser was het haar eerste wedstrijd van het seizoen. Ze liep eind februari bij de NK indoor een scheurtje op in haar hamstring en na een 'frustrerende' revalidatieperiode wilde ze ruim een week geleden haar rentree maken in Oordegem. Dat toernooi liet ze echter aan zich voorbij gaan, omdat haar hamstring 'nog net niet helemaal goed voelde'.

Visser liep in Hengelo de 100 meter horden in 12,95 seconden en was daar na afloop niet ontevreden over. "Natuurlijk had ik liever harder gelopen, maar ik ben gewoon heel blij dat ik er weer sta bij de FBK Games met thuispubliek."

Klaver houdt van regen

Lieke Klaver liep de 400 meter in Hengelo in de stromende regen. Dat deerde de 23-jarige atlete echter niet, integendeel. Klaver: "Ik hou echt van regen."

Klaver ging hard van start, maar zag in de slotmeters de Cubaanse Roxana Gómez voorbij snellen. "Ik baal dat ik niet gewonnen heb, regen is echt mijn weer", was de teleurgestelde reactie van Klaver op haar tweede plaats in een tijd van 51,34 seconden. Gómez won in 51,18. Eveline Saalberg werd vijfde in 51,80.