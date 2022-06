Bol zorgt voor enige Nederlandse zege bij FBK Games, Nederlands record Schilder

Bol, dit jaar tweede bij de WK indoor op de 400 meter, verbeterde onlangs het wereldrecord op de incourante 300 meter horden. In Hengelo zat er onder zware omstandigheden, regen en wind, geen spectaculaire race in. De tegenstand was ook minimaal.

Bol liep in Hengelo haar eerste 400 meter horden van het jaar. De tijd waarmee ze won, zei de topatlete niet zoveel. "Ik kijk in deze fase nog niet naar tijden. Het eerste stuk was goed, het laatste stuk heel zwaar", analyseerde de 22-jarige atlete haar race.

Femke Bol heeft haar internationale topstatus in Hengelo onderschreven met winst op de 400 meter horden. De nummer drie van de Olympische Spelen in Tokio zorgde bij de FBK Games voor de enige Nederlandse zege in 53,94 seconden.

Schilder hoopt deze zomer te pieken op de WK in Eugene en de EK in München. Haar grote doel is over de 20 meter stoten. "Dan durf ik pas echt te zeggen dat ik wereldtop ben."

Schilder bracht het Nederlands record op 19,17 meter. Voor de FBK Games had ze 18,89 meter als beste afstand staan. In Hengelo verbeterde ze haar eigen record eerst naar 19,06 meter om er vervolgens nog 11 centimeter bij te doen.

Jessica Schilder miste het podium in Hengelo maar net. De 23-jarige atlete, die dit jaar stuntte met brons op de WK indoor, was echter superblij met haar prestatie.

Schippers liep eind mei in Vught haar eerste race sinds haar mislukte Olympische Spelen in Tokio. Bij een kleine wedstrijd in Brabant won ze in 11,37 seconden. De 29-jarige atlete, die de laatste jaren met forse rugproblemen kampte, kwam bij de FBK Games niet aan die tijd. In het voorprogramma liep ze 11,46, later bij het hoofdprogramma was ze wel iets sneller.

De winst op de 100 meter was voor de Britse Daryll Neita in 11,19. N'Ketia Seedo werd zesde in 11,48, Marije van Hunenstijn achtste in 11,56. Jamile Samuel werd gediskwalificeerd wegens een valste start.

Nieuwe trainer

Schippers vertrok vorig jaar bij trainer Bart Bennema en ging in Haarlem bij Wigert Thunnissen aan de slag. De wereldkampioene op de 200 meter van 2015 hoopte bij Thunnissen het plezier en de snelheid terug te vinden.