Brutale diefstal van nest met spechten schokt natuurbeschermers

Natuurbeschermers zijn woest over de diefstal van een nest met kleine bonte spechten in Overijssel. Onbekenden namen de hele boom waarin het nest zat onlangs mee, inclusief de jonge vogeltjes en mogelijk de moeder.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) vreest dat de spechtjes het slachtoffer zijn geworden van stropers die geld willen verdienen. Bij RTV Oost zegt woordvoerder Herman Stevens dat er een levendige handel bestaat in wilde vogelsoorten. "Vooral soorten die zich in gevangenschap moeilijk voortplanten zijn geliefd. Die brengen het meeste op."

De kleine bonte specht is de kleinste specht van Nederland, niet veel groter dan een huismus. Volgens De Vogelbescherming klimmen ze behendig tegen een boomstam op om voedsel te zoeken. Hun nesten bouwen ze in dode bomen omdat ze met hun snavels niet genoeg kracht hebben om een levende stam 'open' te tikken.

Vorige week ontdekte natuurfotograaf Hans de Groot zo'n nest in een boom in Kloosterhaar, niet ver van Almelo. Toen hij een paar dagen later terugkwam om het nest opnieuw te fotograferen, bleek het verdwenen.