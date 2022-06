Bioscopen draaien beste dag sinds begin coronacrisis

Nederlandse bioscopen hebben gisteren hun beste dag gehad sinds het begin van de coronapandemie twee jaar geleden. Op Eerste Pinksterdag gingen 189.263 mensen naar de film, meldt brancheorganisatie NVBF.

Publiekstrekkers waren vooral het vervolg op Top Gun en het laatste deel van de Jurassic World-reeks. Fans hadden door de pandemie ruim een jaar langer moeten wachten op Top Gun: Maverick en Jurassic World: Dominion.

Andere films in de top-5 waren de tekenfilm Bad Guys, Marvel-film Doctor Strange in the Multiverse of Madness en de Nederlandse romcom Marokkaanse Bruiloft.

Hard geraakt

De sector werd de afgelopen twee jaar hard geraakt door de pandemie. In totaal waren bioscopen 39 weken dicht door de lockdowns.

In de periode dat bezoekers wel welkom waren, konden er door de verplichte afstandsmaatregelen veel minder stoelen worden gebruikt, vielen inkomsten uit horeca weg en moesten voorstellingen worden geschrapt door de avondklok.

De bezoekersaantallen kelderden daardoor van 38 miljoen in 2019 naar nog geen 17 miljoen een jaar later en zelfs 14 miljoen in 2021. Gingen Nederlanders eerst nog gemiddeld 2,2 keer per jaar naar de bios, vorig jaar was dat slechts 0,8 keer.

Dit jaar krabbelt de sector weer op: in totaal zijn er sinds de heropening in februari al 9,4 miljoen bezoekers langs geweest.