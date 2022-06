Podcast De Dag: Jurassic World, feit en fictie

In sommige bioscopen draait hij al, en de nieuwste (en vooralsnog laatste) Jurassic World-film gaat komende week officieel in première: Jurassic World: Dominion. De allereerste film in de cyclus is bijna 30 jaar oud en inmiddels wordt op universiteiten écht onderzoek gedaan naar het 'hercreëren' van dinosaurussen.

Anne Schulp is paleontoloog bij Naturalis, hoogleraar Vertebratenpaleontologie aan de Universiteit Utrecht en destijds ook gegrepen door de eerste Jurassic-films, want nooit eerder waren dino's zo levensecht in beeld gebracht. En, zegt hij in podcast De Dag, regisseur Steven Spielberg had ook goed geluisterd naar wetenschappers om de beesten zo realistisch mogelijk te maken.

In de podcast geeft Schulp antwoord op de vragen die de populaire cultuur én tegenwoordig ook in toenemende mate de wetenschap bezighouden: wat klopt er wel, wat niet en wat kán er kloppen van de Jurassic-films?

Reageren? Mail [email protected]