Motorblok gevonden bij bergingsoperatie van bommenwerper uit de oorlog

Eerst werd gedacht dat het om een ander toestel ging, maar voor de Aircroft Recovery Group is het al zeker een jaar duidelijk dat het toestel waarnaar wordt gezocht de vermiste Short Stirling is. De organisatie vermoedt dat de lichamen van de voltallige bemanning de komende tijd gevonden worden. Nabestaanden van de vermiste bemanningsleden zijn geïnformeerd over de vondst van het onderdeel.

De zoektocht naar het toestel in de buurt van Almere begon maandag, meldt Omroep Flevoland . In 2008 was tijdens een reddingsoperatie van de KNRM ontdekt dat er een wrak lag op de bodem van het meer. Er kwam toen een deel van een propeller omhoog.

In het Markermeer is bij bergingswerkzaamheden van een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog een motorblok gevonden. Door het registratienummer op het onderdeel is volgens de gemeente Almere zeker dat het van de Short Stirling BK716 is.

De gemeente is blij dat nu vaststaat om welk toestel het gaat. "Het is een bevestiging voor nabestaanden van de bemanningsleden, die hiermee zekerheid hebben gekregen over het lot van hun familielid", zegt Hilde van Garderen, wethouder Cultuur van Almere.

Volgens Johan Graas, voorzitter van de Aircroft Recovery Group, verloopt de bergingsoperatie volgens planning. "Er is vier á vijf weken voor uitgetrokken. Eruit halen is niet zo'n punt, maar alles moet gezeefd worden. Ze willen de kleinste dingen als ringen enzo ook hebben. En ze proberen natuurlijk eventuele menselijke resten eruit te halen."

Op terugweg neergeschoten

De BK716 stortte in de nacht van 29 op 30 maart 1943 neer. Op de terugweg van een aanval in Berlijn naar thuisbasis Downham Market in Norfolk werd het vliegtuig neergeschoten. De bemanning bestond uit Canadezen en Engelsen. "Het zou kunnen dat ze eruit zijn gesprongen, maar we hebben veel aanwijzingen dat ze er nog in zaten toen ze neerstortten", zegt Graas.

De berging maakt deel uit van het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken, waarmee Nederland in 2019 is begonnen. In de Nederlandse bodem liggen naar schatting nog dertig vliegtuigwrakken waarin zeer waarschijnlijk nog stoffelijke resten te vinden zijn. Nederland wil nabestaanden zekerheid geven over het lot van in de oorlog vermist geraakte vliegers.