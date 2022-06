Lamens sneuvelt bij debuut op het grastoernooi in Rosmalen in de eerste ronde

Suzan Lamens heeft bij haar debuut op het grastoernooi in Rosmalen in de eerste ronde verloren van de Russin Anna Kalinskaja. Op het nog onaangetaste gras van de Libéma Open won Kalinskaja: 7-6, 6-3.

De 22-jarige tennisster, nummer 173 op de wereldranglijst, ging in de eerste set knap gelijk op met de hogergeplaatste Russin (WTA-86). Lamens liet zich niet van de wijs brengen door de love-games van Kalinskaja.

Op 3-3 in de eerste set ging Lamens aanvallender spelen en nam de Nederlandse meer het initiatief. Ze wist Kalinskaja te breken op haar service, maar had daar wel zes breakpoints voor nodig.

De Russin antwoordde meteen door ook op haar beurt Lamens te breken. Kalinskaja trok uiteindelijk de eerste set naar zich toe met 7-5.

Net niet genoeg

Na een korte onderbreking vanwege de regen in Rosmalen vervolgden de twee tennissters hun weg in de tweede set, waarbij Kalinskaja al een 4-2 voorsprong had weten neer te zetten.

De Russin bleek te profiteren van de regen, want zij kwam sterk uit de catacomben. Ze brak in de tweede set voor de tweede keer op de service van Lamens en mocht gaan serveren voor de winst. Maar Lamens gooide roet in het eten en wist de stand naar 5-3 te brengen.

Voordat de volgende regenbui tijd had om het spel weer te onderbreken maakte Kalinskaja het af.