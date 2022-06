Doelman Scherpen vervangt geblesseerde Krul in selectie Nederlands elftal

Van Gaal kan dinsdag nog een nieuwe speler verwachten in het trainingskamp. Vincent Janssen kreeg toestemming van de bondscoach om na zijn bruiloft aan te sluiten. De spits van het Mexicaanse Monterrey reist echter nog niet mee naar Wales. Hij werkt in Nederland een aangepast trainingsprogramma af.

De 22-jarige Scherpen was met Jong Oranje in voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar en Wales, maar traint vanaf maandag mee met de selectie van bondscoach Louis van Gaal.

Nations League bij de NOS

De Nations League-wedstrijden van Oranje zijn te volgen via een livestream en liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Op NPO 3 (en een enkele keer NPO 1) zijn de wedstrijden ook te zien en via NPO Radio 1 is het radioverslag te horen.

Woensdag 8 juni, 20.45 uur: Wales-Nederland (NPO 3)

Zaterdag 11 juni, 20.45 uur: Nederland-Polen (NPO 1)

Dinsdag 14 juni, 20.45 uur: Nederland-Wales (NPO 3)