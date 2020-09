Messi blijft toch bij FC Barcelona: 'Onmogelijk om 700 miljoen te betalen'

Het conflict tussen FC Barcelona en Lionel Messi heeft een onverwachte wending gekregen. De Argentijnse sterspeler, die de club onlangs liet weten te willen vertrekken, heeft toch besloten om bij FC Barcelona te blijven, zegt hij in een interview met voetbalwebsite Goal.com. Messi blijft tot 30 juni 2021, dat is de datum waarop zijn contract afloopt.

De 33-jarige aanvaller zegt dat hij niet gelukkig was en absoluut wilde vertrekken. "Ik wilde mijn laatste voetbaljaren nog gelukkig zijn, maar er was geen sprake meer van blijdschap bij de club."

Toch was zijn eigen geluk het hem niet waard om met zijn geliefde Barcelona in een rechtszaal te eindigen over de ontbinding van zijn contract. "Het is nooit door mijn hoofd gegaan om Barcelona voor de rechter te slepen", vertelt Messi.

Hij heeft daarentegen geen goed woord over voor clubvoorzitter Josep Maria Bartomeu. "Hij heeft altijd tegen mij gezegd dat ik aan het einde van het seizoen zelf mocht bepalen of ik wilde vertrekken of niet. De club hield vervolgens vast aan het feit dat ik mijn keuze voor 10 juni kenbaar had moeten maken, terwijl we toen nog met de competitie bezig waren."

'Onmogelijk om 700 miljoen euro te betalen'

"Dit is dus de reden waarom ik bij de club blijf", gaat Messi verder. "Ik blijf omdat de voorzitter tegen mij heeft gezegd dat ik alleen mag vertrekken als de clausule van 700 miljoen euro wordt betaald en dat is onmogelijk."