Suriname vraagt Nederland om brede hulp na watersnood

De Surinaamse ambassadeur in Den Haag vraagt Nederland om hulp "op een breed terrein" vanwege de watersnood in zijn land. Het regent al maanden in Suriname, ook in maanden waarin normaal gesproken niet veel neerslag te verwachten is.

Ambassadeur Rajendre Khargi zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat Suriname op verschillende gebieden hulp nodig heeft: "tenten, mobiel sanitair, maar ook rubberboten". Ook steun vanuit de lucht is belangrijk, zegt de ambassadeur. "Om te kijken hoe de situatie is, maar ook om eventueel goederen te leveren."

In de getroffen gebieden is ook het onderwijs voor kinderen ontregeld, zegt Khargi. "Naar school gaan zit er niet in, dus we hebben ook materiaal nodig voor de kinderen zoals schoolboeken." En er is behoefte aan voedselpakketten. "Veel plekken waar mensen hun eigen voedsel verbouwen zijn ondergelopen."

Khargi zegt dat het niet bij noodhulp kan blijven. "De veranderingen in het klimaat drukken ons nu weer met de neus op de feiten. Het is daarom belangrijk dat we structureel gaan kijken hoe we dit kunnen oppakken."

Concrete toezeggingen voor hulp heeft Suriname nog niet gekregen, zegt de ambassadeur. "Het is pril allemaal, vanwege het brede pakket aan materialen en middelen wordt er binnen de Nederlandse overheid gekeken naar wat er mogelijk is."