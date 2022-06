Aké maakt meer minuten in Oranje: 'Altijd meegekregen om nooit op te geven'

"Al op jonge leeftijd heb ik meegekregen dat je altijd moet doorgaan en nooit moet opgeven. Dat je kans weer kan komen. En dat is nu aan de orde." De inmiddels 27-jarige Nathan Aké vertrok op jonge leeftijd naar Engeland en via diverse omwegen haalde hij de top. Bij Engels kampioen Manchester City speelde hij dit seizoen veertien competitiewedstrijden en dat is ook opgevallen bij bondscoach Louis van Gaal. Plezier Tegen België maakte Aké vrijdagavond in zijn 26ste interland een prima indruk in de verdediging. "Het was een hele mooie avond. Iedereen kon zien dat we plezier hadden in het veld. Zo'n resultaat neerzetten, dat geeft wel vertrouwen." Vertrouwen heeft Aké ook in zichzelf, altijd al gehad. En hij plukt nu de vruchten van zijn jarenlange arbeid, ook bij Oranje. "Ik denk dat het altijd een eer is om opgeroepen te worden, maar op een gegeven moment wil je je bijdrage leveren."

Met het WK in aantocht lijken de kansen van Aké op meer speeltijd in het Nederlands elftal toe te nemen, terwijl hij de afgelopen jaren vaak onder andere spelers als De Ligt en De Vrij voor zich moest dulden. En ook bij Manchester City wil hij onder Pep Guardiola een volgende stap zetten. "Vorig seizoen was heel ongelukkig door blessures, dat jaar tel ik niet echt mee. Dit seizoen was ik echt 100 procent aanwezig en heb ik meer gespeeld. Je merkt verbetering, in jezelf, hoe je speelt. Ik voelde me lekker." Aké wil zichzelf nog meer pushen en mikt na de zomer dan ook op een basisplaats. "Met die intentie ga ik het seizoen in. Ik ga er alles aan doen om nog meer te spelen."