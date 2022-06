Canadese internationals in staking, duel met Panama op laatste moment geannuleerd

Uit onvrede over financiële afspraken met de nationale bond zijn de voetballers van Canada in staking gegaan. De spelers hebben vannacht geweigerd de oefenwedstrijd tegen Panama te spelen. In een open brief uit de selectie vooral haar onvrede over de financiële compensatie voor de spelers.

Centraal in het conflict staat een akkoord dat de Canadese voetbalbond in 2018 sloot met Canadian Soccer Business, een organisatie die wordt gerund door de eigenaren van de clubs in de Canadese Premier League. Het bedrijf vertegenwoordigt de bond bij contractonderhandelingen over uitzendrechten en sponsorcontracten.

De overeenkomst zou het Canadese voetbal een impuls geven. Voor het eerst in 36 jaar wisten de mannen zich weliswaar weer eens voor het WK te plaatsen, maar de spelers vinden dat er te weinig resultaat van het akkoord te zien is.

'Waarom kan de bond niet vrijuit handelen?'

Ook willen ze meer duidelijkheid over de details van de overeenkomst. "We willen weten wie de deal heeft gesloten waardoor onze bond niet vrijuit kan handelen", schrijft de selectie, die al sinds maart onderhandelt over betere voorwaarden.

Pas de afgelopen dagen werd de spelers een nieuw voorstel gedaan en was het bestuur bereid met de spelers te praten. Het voorstel werd door de selectie verworpen, waarna meerdere trainingen niet door gingen er een streep door het duel met Panama werd gezet, slechts enkele uren voor de aftrap.

Fans die al naar het stadion in Vancouver waren gekomen, bleven teleurgesteld achter.