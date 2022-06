Blummenfelt breekt magische grens van zeven uur op Ironman in Duitsland

In Duitsland werd een speciaal evenement opgericht, genaamd Sub7Sub8, waarbij er op het parcours de best mogelijke condities voor recordtijden werden gecreëerd. En zo geschiedde. De Noor kreeg steun van verschillende hazen en technische hulpmiddelen op en rond het autocircuit van Lausitzring.

In november zette Blummenfelt bij zijn debuut op de Ironman al een wereldrecord neer. In Mexico noteerde hij een tijd van 7 uur, 21 minuten en 12 seconden.

Dankbaar

Bij de vrouwen zorgde Matthews, in het dagelijks leven werkzaam in het Britse leger, voor een stunt. Zij dook als eerste vrouw onder de acht uur. De 31-jarige Matthews finishte in een tijd van 7 uur, 31 minuten en 54 seconden. Ze werd op de voet gevolgd door de Zwitserse Nicola Spirig (40) die nog geen tweeënhalve minuut later over de finish kwam.

"Ik voel zoveel verschillende emoties nu", reageerde Matthews na afloop. "Maar ik ben ontzettend dankbaar voor het hele team om mij heen. Eerlijk gezegd, van alle triatlons in de wereld, draait deze echt om het team."