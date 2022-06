Golfster Lee kan 1,8 miljoen euro bijschrijven na winst US Open

Golfster Minjee Lee is in één klap 1,8 miljoen dollar rijker geworden. Dat heeft de 26-jarige Australische te danken aan het winnen van de US Open, de grootste prijs in het golf bij de vrouwen.

De omstandigheden op de golfbaan in Californië waren slechter dan de voorgaande dagen, maar Lee had daar ogenschijnlijk weinig moeite mee. Ze begon sterk en had op de eerste twee holes één slag minder nodig dan de par-score, het geschatte aantal slagen dat een golfer nodig heeft om een hole te voltooien.

Op de tweede hole werd haar birdie in eerste instantie niet opgemerkt door het publiek, omdat die hole hoger lag dan de tribune en dus niet zichtbaar was. Pas toen Lee de bal ophaalde, ging er gejuich op in het stadion.