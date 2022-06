Brand containerdepot Bangladesh nog niet geblust, vrees voor meer doden

In Bangladesh is de brand in een containerdepot in de stad Chittagong nog niet onder controle. Bij de brand kwamen ten minste 49 mensen om, onder wie negen brandweerlieden, en raakten meer dan 100 anderen gewond. Volgens lokale media kan het dodental nog stijgen. Ook is de oorzaak van de brand nog niet achterhaald.

Pogingen om de brand bij het BM Inland Container Depot, een Nederland-Bengaalse joint venture, te blussen gingen 's nachts door. De brand brak zaterdag rond middernacht uit na explosies in een container vol chemicaliën.

De brand was vanochtend nog niet volledig onder controle. Een hoofdinspecteur van politie heeft in lokale media gezegd dat er geen water meer was in de bassins rond het depot om het vuur te blussen. Er worden nu containers weggehaald, waarna een pad kan worden gemaakt om de brandweer meer ruimte te bieden om het vuur te bestrijden.

Containers met waterstofperoxide

Volgens lokale bestuurders liep het slachtofferaantal snel op doordat veel arbeiders en brandweerlieden niet wisten dat er chemicaliën in het depot waren opgeslagen. Daardoor kwamen ze, nadat de brand was uitgebroken, te dicht bij containers die vervolgens ook explodeerden. Een paar honderd arbeiders en tientallen brandweerlieden werden ingezet na de eerste explosie.

Chittagong ligt ruim 200 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Dhaka. Het containerdepot ligt enkele tientallen kilometers van de belangrijkste haven van Chittagong.

Door de brand rijzen nieuwe twijfels over de veiligheid van dergelijke locaties in Bangladesh. Volgens de brandweer bevatten meer dan tien containers waterstofperoxide, waardoor het vuur zich na de eerste explosie snel kon verspreiden. Onduidelijk is nog wat de eerste explosie veroorzaakte.

Bengaalse media zijn kritisch over het waarborgen van de veiligheid op faciliteiten als het containerdepot in Chittagong. "De brand (...) is de laatste van een steeds langer wordende lijst van tragedies die de deplorabele staat van de industriële veiligheid in Bangladesh in de schijnwerpers zet", schrijft de lokale krant The Daily Star vandaag in een woedend hoofdredactioneel commentaar.