Bol en Schilder kijken uit naar FBK Games in vol stadion: 'Heel speciaal'

"Ik vond het vorig jaar al superbijzonder en toen zaten er maar 1.500 mensen op de tribune", aldus Bol, die in het Fanny Blankers-Koen Stadion, waar 10.000 man publiek in past, aan de start zal staan van de 400 meter horden.

Voor het eerst sinds de coronapandemie worden de Fanny Blankers-Koen Games weer gehouden in een volgepakt stadion in Hengelo. "Heel speciaal", vindt Femke Bol. Ook kogelstootster Jessica Schilder heeft zin in het toernooi voor thuispubliek.

De 400 meter horden met Femke Bol is om 17.42 uur en het kogelstoten met Jessica Schilder om 16.45 uur. Om 16.40 uur is de 100 meter voor vrouwen (met Dafne Schippers) en om 16.49 uur de 100 meter voor mannen.

Ze verwacht op de FBK Games haar topvorm nog niet te bereiken. "Ik ga voor een goede eerste 300 en een degelijke laatste 100 meter. Ik zal nog niet super zijn, want dat groeit in het seizoen. Maar ik hoop dat ik het goed kan doen voor het thuispubliek."

Het was voor Bol een andere voorbereiding op het wedstrijdseizoen dan vorig jaar en daar was goed over nagedacht. "Zoveel ervaring had ik vorig jaar nog niet op de 400 horden en door veel te racen, heb ik die gekregen. Vorig jaar wist ik nog niet goed wat ik kon. Nu weet ik dat wel en weet ik wat ik moet doen om iets te bereiken. En om niet uitgeput te zijn, omdat er een WK en EK zijn dit jaar, doe ik niet al te veel."

Het is voor Bol de eerste race over 400 meter horden van dit seizoen. Haar eerste wedstrijd liep ze vorige week in het Tsjechische Ostrava. Daar deed ze mee aan de 300 meter horden, een incourante afstand, en ze verraste niet alleen het publiek, maar ook zichzelf door ver onder het wereldrecord te duiken .

Ook kogelstootster Jessica Schilder kijkt uit naar het toernooi op eigen bodem. "Mijn familie komt kijken, dat geeft wel wat extra lading." Over haar doel in Hengelo is ze duidelijk: "Het Nederlands record." Dat heeft ze al in handen met een afstand van 18.89 meter. "Maar ik heb er wel vertrouwen in dat ik 19 meter kan stoten."

Stroomversnelling

De loopbaan van de 23-jarige Schilder is dit jaar in een stroomversnelling gekomen na haar bronzen medaille bij de WK indoor. "Dat heeft bizar veel voor mijn carrière gedaan. Er zijn deuren voor me opengegaan, waardoor ik mee mocht doen aan de Diamond League."

In haar woonplaats Volendam heeft haar WK-medaille veel losgemaakt. "Ik heb veel berichten ontvangen. En ik denk dat ik ze geïnspireerd heb, want FC Volendam is naar de eredivisie gepromoveerd", lacht Schilder.