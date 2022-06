Dweilen na intens natte Pinksterdag, nu nog hier en daar een bui

Water stroomt zo de stoep over de tuin in #echt #wateroverlast #regen pic.twitter.com/dUJfKrbt4f

En festivals vielen gisteren ook letterlijk in het water. In Erp, in Brabant, werd het 7th Sunday-festival gehouden, maar wel met natte voeten.

In België was op meerdere plekken nog ernstigere wateroverlast. In Landen in de gemeente West-Vlaanderen werden de zwaarste overstromingen in 20 jaar gemeld, meldt de VRT.

Maar ook in de provincies Luik en Namen was er lokaal sprake van watersnood. In Borgworm veranderen de straten in kolkende modderstromen.