Wekdienst 6/6: Pinksterdrukte verwacht • Finish Roparun op de Coolsingel

Goedemorgen! Het is vandaag Tweede Pinksterdag en dat betekent doorgaans drukte op de meubelboulevards en bij tuincentra. Verder is de finish van de estafetteloop Roparun in Rotterdam. Ook is er veel andere sport.

Maar eerst het weer: de laatste regen verlaat het land via het noorden. Daarna blijft er kans op een enkele bui bij vrij veel bewolking. Het wordt 16 tot 20 graden. De komende dagen blijft er kans op buien, al nemen ze in aantal af. De middagtemperatuur komt rond 20 graden uit.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is Tweede Pinksterdag en dat betekent doorgaans drukte op de meubelboulevards en bij tuincentra. Ook verwacht de ANWB grote drukte op de weg door terugkerende vakantiegangers. Schiphol bereidt zich voor op grote aantallen passagiers.

De deelnemers van de Roparun-estafetteloop finishen op de Coolsingel in Rotterdam. Meer dan tweehonderd teams leggen gezamenlijk zo'n 550 kilometer af en halen daarmee geld op voor zorg voor mensen met kanker.

En er is ook veel andere sport: zo is er atletiek op de FBK Games in Hengelo en in Rosmalen wordt getennist op de derde dag van het Libéma Open.

Wat heb je gemist?

De ruim 300 ziekenhuizen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen kunnen op grote schaal bijdragen aan het wegwerken van de lange wachtlijsten in Nederland. Dat zegt Alex Friedrich, de bestuursvoorzitter van het academische ziekenhuis in Münster - waar al eerder Nederlandse patiënten werden behandeld. Meer dan 100.000 patiënten wachten al maanden op een operatie. Het ministerie van VWS plaatst kanttekeningen bij het idee, de Patiëntenfederatie deelt die.

Ander nieuws uit de nacht:

Zelensky bezoekt twee steden aan het front: "We waren in Lysytsjansk en Soledar", zei de Oekraïense president in zijn dagelijkse videoboodschap over de twee oostelijke steden die hij bezocht. "Ik ben trots op iedereen die ik heb ontmoet, op iedereen waarmee ik handen schudde, op iedereen met wie ik verbonden ben."

'Suriname vraagt Nederland om steun bij aanpak wateroverlast': Dat zegt de ambassadeur van Suriname in Nederland Rajendre Khargi tegen persbureau ANP. Hij overlegt nog over welke hulp uit Nederland nodig is. Door hevige regenval staan dorpen onder water en ook grote delen van de hoofdstad Paramaribo zijn getroffen door de gevolgen van de neerslag.

Mede-oprichter en oud-bassist Bon Jovi overleden: Alec John Such zat vanaf de oprichting in 1983 tot 1994 in de Amerikaanse rockband. "Om eerlijk te zijn hebben we elkaar gevonden via hem", schrijft frontman Jon Bon Jovi op Twitter over Such, die 70 jaar is geworden. Waaraan Such is overleden, is niet bekendgemaakt.

En dan nog even dit:

"Diepgeraakt" zei koningin Elizabeth te zijn door het enthousiasme waarmee Britten de afgelopen vier dagen de straat op gingen voor haar 70-jarige jubileum. "Als je zeventig jaar koningin bent, is er geen draaiboek dat je voor een viering kunt volgen", schreef ze in een brief aan de Britten. "Maar de afgelopen dagen heb ik de verwantschap en het plezier gevoeld." De breekbare koningin (96) verscheen nog een keer, samen met haar drie troonopvolgers: