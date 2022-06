Koster vestigt in Diamond League nieuw persoonlijk record op 3.000 meter

Maureen Koster is in het Marokkaanse Rabat bij de Diamond League-wedstrijden als vijfde geëindigd op de 3.000 meter. De 29-jarige Koster, de enige Nederlandse atleet in Rabat, liep met 8.42,28 een persoonlijk record.

Haar oude record, gelopen twee jaar geleden in Vught, stond op 8.43,08. Koster begon in het achterveld en kwam met nog twee ronden te gaan naar voren, maar kon het tempo van de Keniaanse winnares Mercy Cherono uiteindelijk niet volgen.

De pas 17-jarige Emmanuel Wanyonyi was de grote verrassing op de 800 meter bij de mannen. De Keniaan, wereldkampioen bij de junioren in 2021, won in 1.45,47. Zijn landgenoot en olympisch kampioen Emmanuel Korir werd zesde.

Thompson superieur

Olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah was de beste op de 100 meter bij de vrouwen. Ze won in een tijd van 10,83, waarmee ze haar persoonlijk record verbeterde.