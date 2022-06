Getergde Ronaldo op schot bij Portugal, Messi schiet er vijf in voor Argentinië

Ook Ronaldo's eeuwige rivaal Lionel Messi was behoorlijk op dreef vanavond. Met liefst vijf treffers schoot hij Argentinië in een vriendschappelijk duel in Pamplona langs Estland (5-0). De 34-jarige Messi komt daarmee op 86 goals in 162 interlands.

In september vorig jaar werd Ronaldo internationaal topscorer aller tijden door de Iraniër Ali Daei (109 goals) uit de geschiedenisboeken te schieten.

Gavi jongste doelpuntenmaker ooit voor Spanje

De Spanjaard Gavi maakte zijn eerste interlanddoelpunt in de Nations League tegen Tsjechië (2-2). Die treffer was bijzonder, want met 17 jaar en 304 dagen is hij de jongste doelpuntenmaker ooit voor zijn land. Hij neemt het record over van zijn Barcelona-ploeggenoot Ansu Fati, die in 2020 17 jaar en 311 dagen oud was bij zijn eerste goal.

Tsjechië en Portugal gaan met ieder vier punten aan kop in Nations League-groep A. Spanje volgt met twee punten.

Een niveautje lager, in divisie B, boekte Noorwegen een 2-1 zege op buurland Zweden. Erling Haaland was met twee treffers de matchwinner. De aanwinst van Manchester City benutte eerst een erg gemakkelijk gegeven strafschop en scoorde na rust met een diagonale schuiver.