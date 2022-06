Nadal speelde met injecties in voet op Roland Garros: 'Zo kan en wil ik niet doorgaan'

De opluchting was groot en het applaus was luid op het Court Philippe-Chatrier toen Rafael Nadal na zijn veertiende titel op Roland Garros liet weten dat de finale tegen Casper Ruud niet zijn laatste wedstrijd was geweest. "Ik heb hard moeten vechten om hier fit aan de start te verschijnen. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik zal blijven vechten om door te kunnen gaan", sprak de 36-jarige Spanjaard. Nadal heeft al jarenlang chronisch pijn aan zijn linkervoet. Voor de finale werd gefluisterd dat hij daarom misschien wel zijn afscheid zou kunnen aankondigen. Zover was het nog niet, maar in de persconferentie na afloop hield Nadal alsnog een groot voorbehoud bij zijn toekomst. "Zoals de omstandigheden met mijn voet nu zijn, kan en wil ik niet doorgaan", zei Nadal. Injecties in linkervoet Vorig jaar kostten de voetproblemen hem de tweede helft van het tennisseizoen, maar maakte hij in januari een onwaarschijnlijk sterke comeback door de Australian Open te winnen. Op 'zijn' Roland Garros kon hij het alleen volhouden met injecties in zijn linkervoet. "Ik was in staat om twee weken te spelen met verdovende injecties in de zenuwen, waardoor mijn voet sliep. Maar als je geen gevoel hebt in je voet, geeft dat tegelijk een groter risico op bijvoorbeeld het verstuiken van je enkel", sprak de Spaanse gravelkoning.

Nadal verslaat Ruud en verovert veertiende titel op Roland Garros - NOS

"Maar Roland Garros is Roland Garros. Iedereen weet wat dit toernooi voor me betekent, dus ik wilde het proberen. Het was de enige manier om mezelf hier een kans te geven." Zo niet langer doorgaan Onder deze omstandigheden wil Nadal echter niet langer doorgaan. De komende week gaat de 22-voudig grandslamwinnaar met zijn artsen om de tafel zitten om te kijken wat er moet gebeuren om zonder injecties op niveau te kunnen blijven tennissen. Het verdoven van de zenuwen, zei Nadal, blijkt te werken: "Nu moeten we bekijken of er een behandeling mogelijk is waardoor het een permanente verbetering zou worden." Op de persconferentie sprak hij over een methode waarbij "de zenuw een klein beetje wordt verbrand".