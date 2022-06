17-jarige aangehouden om sturen dreigmails naar scholieren in Bilthoven

De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden op verdenking van het sturen van een dreigmail naar scholieren van een school in Bilthoven. De jongen uit Oirschot werd gisteren aangehouden.

Meerdere leerlingen van de scholengemeenschap De Werkplaats in Bilthoven ontvingen eind mei een dreigmail. Volgens de politie werd daarin "een heftig dreigement" geuit. De mail werd via sociale media breed gedeeld, waarop de politie een onderzoek startte. De school voor basis- en voortgezet onderwijs moest vanwege het dreigement de deuren twee dagen gesloten houden.

Onderzoek leidde de politie uiteindelijk naar de 17-jarige verdachte. "Uit niets is gebleken dat de verdachte daadwerkelijk van plan was om de dreigementen uit te voeren", schrijft de politie vandaag. De school kan daarom dinsdag weer open. Het onderzoek naar de dreigmail is nog niet afgerond.

Waarmee de jongen precies dreigde, heeft de politie niet gezegd. Volgens RTV Utrecht stond in de mail een doodsbedreiging en een afbeelding van een pistool. Ook werd het tijdstip van de aangekondigde aanslag genoemd. Vanwege de berichten werd ook een nabijgelegen school in Bilthoven gesloten. Volgens de politie komen dreigementen aan het adres van scholen vaker voor.