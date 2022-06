Het gevaar van heksenjachten op sociale media: 'Het was niet mijn zoon'

De roddel werd zo massaal gedeeld dat de politie via Twitter aanvullende informatie naar buiten bracht over de aangehouden verdachte. Tot dan toe was er niets openbaar gemaakt over de leeftijd of de woonplaats van de arrestant:

Gisterochtend werd in Geleen een lichaam gevonden en de politie bevestigde later op de dag dat het ging om de vermiste 9-jarige jongen. Een 22-jarige man uit Geleen wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino . Maar op sociale media ging een hardnekkig gerucht dat een 24-jarige man uit Sittard de hoofdverdachte zou zijn.

"Beste mensen de verdachte is niet mijn zoon (...) Bedankt voor alle steun én het delen van de juiste persoon. Het had heel anders kunnen aflopen." Een moeder voelde zich gisteren genoodzaakt dit te publiceren op Facebook, omdat haar zoon op sociale media onterecht was aangewezen als de gearresteerde verdachte van de ontvoering van Gino.

Op social media gaan namen en foto's rond van iemand die wordt gelinkt aan de vermissing van Gino. Dit gaat NIET om de verdachte in deze zaak. Wij verzoeken dringend om deze beelden te verwijderen en niet te delen. De aangehouden verdachte is een 22-jarige man uit #Geleen .

"Dat is psychologisch begrijpelijk. Gedurende de drie dagen dat Gino vermist was, is ons inlevingsvermogen enorm geactiveerd. Mensen vinden dit vreselijk. Nu komt er ontzettend veel woede bij, omdat mensen snel denken: Gino is ontvoerd en waarschijnlijk misbruikt. Dan verbaast het me niet dat mensen op sociale media gaan speculeren dat iemand het gedaan heeft, en dat dit bij sommigen leidt tot dreigementen, ook al zijn deze dreigementen uiterst verwerpelijk."

Het OM riep destijds met klem op de opsporing aan de autoriteiten over te laten. "Bovendien bezorgt deze digitale heksenjacht politie en OM een hoop extra werk, nu mensen zijn bedreigd en mogelijk beveiliging nodig hebben", liet justitie toen weten in een verklaring.

"Dat is het probleem met dit soort heksenjachten", zegt jurist Charlotte Meindersma, die gespecialiseerd is in recht en sociale media. Er zijn geen officiële cijfers, maar Meindersma heeft het idee dat het vaker voorkomt dat mensen online onterecht worden gelinkt aan misdaden of misstanden.

"De meeste mensen zullen dat niet doen", zegt Van Lange. "Maar als je ergens in geloofd hebt en daarin gesterkt bent door anderen, dan kunnen mensen denken: het zou best kunnen dat de politie het mis heeft." Hij verwijst naar het spreekwoord waar rook is, is vuur.

Officier van justitie Franken is niet de moeder van iemand in de Mallorca-zaak.

Meindersma legt uit dat het strafbaar is mensen, al dan niet online, onterecht te beschuldigen van een misdrijf. "Het gaat om de schending van iemands eer en goede naam. Met zo'n verdachtmaking moet je zorgvuldig zijn."

Boete of taakstraf

Afhankelijk van de omstandigheden kan een rechter oordelen dat er sprake is van smaad of laster. Bij laster gaat het om een doelbewuste publiciteitscampagne om iemand zwart te maken. "In dat geval wist de dader dat het gerucht niet waar was, of had die dat redelijkerwijs moeten weten", zegt de jurist.

Als iemand hier schuldig van wordt bevonden, kan die een boete, taakstraf of in uiterste gevallen een celstraf krijgen. De straffen voor smaad zijn lager. In dat geval was de verspreider overtuigd van zijn eigen gelijk en had die daar niet redelijkerwijs aan hoeven twijfelen, licht Meindersma toe.

Uiteindelijk maakt voor slachtoffers de motivatie niet veel uit, voor hen tellen vooral de gevolgen van het gerucht.