Zoektocht gecrasht vliegtuig gaat door, kans op overlevenden 'nihil'

Hulpdiensten zijn nog altijd in het Calandkanaal bij Rotterdam op zoek naar de slachtoffers en wrakstukken van het vliegtuigje dat gisteren in het water is gestort. Er waren maximaal twee mensen aan boord, maar zij zijn nog niet gevonden. Er is wel kleding gevonden en ook reddingvesten.

Het vliegtuigje was gisteren opgestegen in het oosten van Duitsland en onderweg naar Frankrijk. Om 18.50 uur trof een patrouilleschip van Havenbedrijf Rotterdam brokstukken en persoonlijke bezittingen aan ter hoogte van het einde van het Calandkanaal. Het is onduidelijk hoe laat het toestel gecrasht is.

Er is niets bekend over de toedracht. De hulpdiensten gaan uit van een noodlottig ongeval. Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldt dat de kans dat de inzittenden nog in leven zijn "eigenlijk nihil is". Desondanks wordt nog steeds naar hen gezocht. De eerste uren werd nog gezocht naar overlevenden. Vervolgens is overgegaan tot een bergingsoperatie, omdat "redelijkerwijs te verwachten was" dat de inzittenden niet meer leven.

Er is gisteravond en vannacht verder gezocht in het water. De havendienst van Rotterdam heeft onder meer een deel van een vleugel gevonden. Ook werd een oliespoor aangetroffen.

Onderwaterdrone

De veiligheidsregio houdt er rekening mee dat het vliegtuigwrak naar de bodem van het kanaal is gezakt, op zo'n 25 meter diepte. Duikers worden ingezet om het vliegtuigje te zoeken, evenals een onderwaterdrone. Deze drone gebruikt sonar en kan onder water objecten lokaliseren en registreren.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldde zondagavond naar het Rotterdamse havengebied te gaan voor een verkennend onderzoek naar de situatie. Het is de taak van deze raad om onderzoek te doen naar de oorzaak van grote ongevallen en incidenten.

Op webcambeelden van het Havenbedrijf Rotterdam is te zien dat veel boten van de hulpdiensten op zoek waren. Ook is een politiehelikopter ingezet: