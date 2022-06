Dankzij eigen doelpunt aanvoerder Oekraïne plaatst Wales zich na 64 jaar voor WK

Dat voetbal niet het belangrijkste is in de wereld, weten ze in Oekraïne maar al te goed. Toch zal de bevolking van het in oorlog verkerende land flink balen van de 1-0 nederlaag tegen Wales in de beslissende play-off voor het WK in Qatar. De voetballers van Oekraïne hadden hun bevolking een klein lichtpuntje kunnen bezorgen in donkere dagen, maar liepen op dramatische wijze het WK mis. In een kletsnat Cardiff domineerde de ploeg de wedstrijd, maar aanvoerder Jarmolenko werd met een eigen doelpunt de schlemiel. Wales voor het eerst sinds 1958 naar WK De overwinning tegen de verhouding in leidde tot enorme vreugde bij Wales. Het land wist zich slechts eenmaal eerder voor een mondiale eindronde te kwalificeren. 64 jaar geleden deed Wales mee aan het WK in Zweden. Op het WK in Qatar zal Wales het in groep B opnemen tegen achtereenvolgens de Verenigde Staten, Iran en Engeland. Die wedstrijden zullen vanuit Nederland met bovengemiddelde belangstelling worden gevolgd. Want als Oranje de achtste finales haalt, dan treft het daar een ploeg uit groep B. Van de 32 deelnemende landen aan het WK zijn er nu 30 bekend. Op 13 juni speelt Peru tegen Australië of de Verenigde Arabische Emiraten om een startbewijs en een dag later strijden Costa Rica en Nieuw-Zeeland om het laatste WK-ticket.

Oekraïense fans in Cardiff roepen op tot vrede - AFP

Net als vier dagen geleden tegen Schotland (1-3 zege) betraden de spelers van Oekraïne het veld met de nationale vlag om de schouders. Het uitvak was goed gevuld, deels met vluchtelingen die gratis kaartjes hadden gekregen. Openingstreffer Oekraïne afgekeurd Zes van de elf Oekraïense basisspelers staan onder contract bij clubs uit eigen land. Doordat de competitie na de Russische invasie eind februari werd stilgelegd, hadden zij de laatste maanden nauwelijks serieuze wedstrijden gespeeld. Oekraïne leek al heel vroeg op voorsprong te komen via Oleksandr Zintsjenko, een van de vijf spelers die in het buitenland speelt. De linkspoot van Manchester City schoot een vrije trap van dertig meten binnen terwijl de Welshe doelman Wayne Hennessey zijn muur nog stond te formeren. Maar de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz had de bal nog niet vrijgegeven en liet de vrije trap opnieuw nemen. Kort daarna kreeg ook Roman Jaremtsjoek een goede kans voor Oekraïne, maar hij stuitte op Hennessey. De keeper had een drukke eerste helft en moest ook optreden bij mogelijkheden voor opnieuw Zintsjenko en Viktor Tsyhankov.

De Welshe doelman Wayne Hennessey had een drukke avond. - AFP

Wales, dat gecoacht wordt door interim-bondscoach Robert Page, omdat de eigenlijke bondscoach Ryan Giggs op non-actief staat omdat hij voor de rechter moet verschijnen wegens vermeend huiselijk geweld, kon lange tijd geen echte kansen creëren. Toch kwam de thuisploeg na ruim een half uur spelen via een toevalstreffer aan de leiding. Een vrije trap van Gareth Bale werd door de Oekraïense aanvoerder Andrij Jarmolenko in eigen doel gekopt. VAR verzuimt in te grijpen Kort daarna claimde diezelfde Jarmolenko tevergeefs een strafschop, nadat hij werd aangetikt door Joe Allen. De VAR zag opmerkelijk genoeg geen reden om Mateu Lahoz naar het scherm te roepen, waardoor er opnieuw een cruciale arbitrale beslissing in het nadeel van Oekraïne uitviel. Met de onverdiende voorsprong op zak kon Wales na rust op de counter loeren. Bij zo'n snelle uitval schoot Aaron Ramsey een opgelegde kans ruim naast. Oekraïne domineerde ook na rust en kreeg een handvol halve kansen en via Tsyhankov ook een hele grote. Maar de middenvelder trof van dichtbij de voet van Hennessey. In de jacht op de gelijkmaker gaf Oekraïne steeds meer ruimte weg. Een kwartier voor tijd trof invaller Brennan Johnson de paal en Bale liet even later een grote mogelijkheid onbenut.

Ongeloof bij de spelers van Oekraïne na weer een gemiste kans. - EPA