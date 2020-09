Tech-aandelen maken duikeling voor tweede dag op rij

Voor de tweede dag op rij maken de aandelen van grote techbedrijven een duikeling op de Amerikaanse beurs. Twee uur na opening staan Apple, Facebook, Google en Amazon allemaal rond de 4 of 5 procent in de min.

De rode cijfers komen na maanden van harde groei. Zo doorbrak Apple recent de grens van 2000 miljard dollar, twee jaar nadat het bedrijf door de 1000 miljard heen ging.

Waardoor deze daling nu komt, is volgens beursanalist Corné van Zeijl niet precies te zeggen. Hij wijst wel op een aantal mogelijke factoren. Zo is er sprake van extreme speculatie, zegt hij: "Dan worden aandelen gekocht in de hoop dat ze snel stijgen. Als die grote speculatie stopt, krijgen die aandelen de hardste klappen."

Veilige aandelen

Ook wijst Van Zeijl op berichten dat de Amerikaanse economie weer opkrabbelt. Aandelen van techbedrijven werden de afgelopen maanden als 'veilig' gezien, omdat het ondanks de crisis erg goed ging met de bedrijven. Mogelijk stappen beleggers nu juist weer in olie of banken. Verder wijst hij op het grote aantal particuliere beleggers dat de afgelopen tijd aandelen heeft gekocht.

Tegelijkertijd is het wel zo dat de bedrijven waarvan de aandelen nu naar beneden gaan, over het algemeen heel gezond zijn. Dalende aandelenkoersen spoelen weliswaar miljarden dollars aan waarde weg, maar de omzet van deze bedrijven is nog altijd hoog. "Een flinke koersdaling maakt voor de bedrijven niks uit, het is vooral voor beleggers vervelend", zegt Van Zeijl.