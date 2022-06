Zeker zes doden bij schietincidenten in uitgaansgebieden in VS

Bij twee schietincidenten in de Verenigde Staten zijn zeker zes mensen omgekomen en 25 anderen gewond geraakt. Dat melden de politiediensten in de stad Philadelphia (Pennsylvania) en in Chattanooga, in de staat Tennessee. Voor beide incidenten is nog niemand aangehouden.

In Philadelphia openden meerdere schutters het vuur in een drukke uitgaansstraat met veel bars en restaurants. Daarbij kwamen twee mannen en een vrouw om het leven. Op bewakingsbeelden is te zien hoe mensen in paniek door de straat rennen, vermoedelijk nadat de schoten waren afgevuurd.

"Er waren hier zoals ieder weekend honderden mensen die hier genoten", zegt de chef van de lokale politie. Een van de daders is nog door een agent beschoten, maar het is niet duidelijk of hij ook is geraakt.

Chattanooga

Bij een ander incident in de buurt van een nachtclub in Chattanooga kwamen drie mensen om het leven en vielen veertien gevonden. Twee mensen kwamen om door kogels, een derde persoon werd geraakt door een voertuig dat op de vlucht sloeg. Volgens de politie liggen meerdere mensen zwaargewond in het ziekenhuis.

Een Amerikaanse onderzoeksgroep, het Gun Violence Archive, zegt dat er tot nu toe minstens 239 massaschietpartijen zijn geweest in de Verenigde Staten dit jaar. De organisatie spreekt van een massaschietpartij als minstens vier mensen worden neergeschoten.