Wateroverlast door zware regenval in Zuidoost-Nederland

Zware regenval heeft op verschillende plekken in het zuidoosten van het land geleid tot overlast. Onder meer uit Eindhoven, Echt, Roermond en Veldhoven komen meldingen van ondergelopen straten.

De politie waarschuwt mensen het centrum van Veldhoven voorlopig te mijden vanwege de wateroverlast. "Wees voorzichtig buiten en blijf binnen als dat kan", laat de politie Oost-Brabant weten. Ook de brandweer waarschuwt mensen alert te zijn, omdat putdeksels door de overvloed aan water weggespoeld kunnen zijn.

Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgegeven vanwege onweersbuien. De buien trekken van zuid naar noord over het land, waarbij veel neerslag kan vallen.

Ook in België leiden zware buien tot overlast. De burgemeester van de plaats Landen in Vlaams-Brabant zegt tegen de VRT dat de plaats "zeer zwaar getroffen" wordt door wateroverlast. In Borgworm, bij Luik, is sprake van een modderstroom.