Wateroverlast door zware regenval in delen van het land

Zware regenval heeft op verschillende plekken in het land geleid tot overlast. De eerste meldingen kwamen aan het einde van de middag uit het zuidoosten van het land, zoals Eindhoven, Echt, Roermond en Veldhoven. Later kwamen er ook meldingen van wateroverlast uit andere delen van het land, zoals Den Bosch, Geldermalsen en Nieuwegein.

Het wegverkeer had her en der veel last van zware buien. Zo werd een deel van de A2 richting Eindhoven afgesloten vanwege een laag water op de weg. De brandweer waarschuwde mensen alert te zijn, omdat putdeksels door de overvloed aan water weggespoeld kunnen zijn.

De politie waarschuwde mensen het centrum van Veldhoven enige tijd te mijden vanwege de wateroverlast. "Wees voorzichtig buiten en blijf binnen als dat kan", laat de politie Oost-Brabant weten.

Code geel

Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgegeven vanwege onweersbuien. De buien trekken van zuid naar noord over het land, waarbij veel neerslag kan vallen. Alleen voor de provincie Zeeland zijn geen waarschuwingen van kracht.

Ook in België leiden zware buien tot overlast. De burgemeester van de plaats Landen in Vlaams-Brabant zegt tegen de VRT dat de plaats "zeer zwaar getroffen" wordt door wateroverlast. In Borgworm, bij Luik, is sprake van een modderstroom.

Wateroverlast in Veldhoven en Eindhoven: