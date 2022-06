Hockeyers winnen doelpuntenfestijn van Engeland en zijn koploper in Pro League

Al na 40 seconden flatste Derck de Vilder de bal hard in de verre hoek. Nadat Oranje vijf Engelse corners en drie Engelse kansen had overleefd, ramde De Vilder de 0-2 in de kruising, na een een-twee met Thierry Brinkman.

Bij de 0-3 prikte Tjep Hoedemakers de bal tussen de benen van de Engelse keeper Oliver Payne door. Engeland kwam vlak voor rust op 1-3 via Nicholas Bandurak en voerde na rust de druk op. Dat resulteerde vervolgens in de 2-3 van Stuart Rushmere die uit de rebound na een strafcorner de bal binnen werkte.

Een hoge bal van Jorrit Croon werd door de weer weggesprinte Hoedemakers in één keer langs Payne geslagen en Floris Wortelboer zorgde voor 2-5. Dennis Warmerdam counterde naar de 3-6 toen Payne naar de kant was gehaald toen de Engelsen met een extra veldspeler gingen spelen.