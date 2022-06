Coldenhoff wint tweede manche MXGP in Frankrijk, eindzege voor Seewer - NOS

Na een bewogen kwalificatiedag, waarbij meerdere toppers niet in actie kwamen om te protesteren tegen het besluit om op het natte, modderige circuit alsnog een kwalificatie af te werken, begon de eerste manche met een sterke start voor Jorge Prado.

Seewer gaat mee

De Spanjaard ging er samen met Seewer rap vandoor en beiden streden vervolgens om de winst in de eerste omloop. Prado bleef lang aan de leiding, maar twee ronden voor het einde lukte het de Zwitser om Prado te passeren. Coldenhoff, die ook niet meedeed aan de kwalificatie en zodoende een minder goede plek had bij de start, eindige als beste Nederlander op de twaalfde plaats.

In de tweede manche was het weer Prado die als beste startte. Coldenhoff en Seewer bleven daarna lang in zijn kielzog. Met acht minuten te gaan pakte Coldenhoff de leiding door Prado voorbij te springen. Seewer, Coldenhoffs teamgenoot bij Yamaha, kwam vast te zitten achter Prado waardoor de Nederlander flink wist uit te lopen.

Voor Coldenhoff was het zijn eerste zege dit seizoen. Wel eindigde hij zes keer op het podium. Wereldkampioen Jeffrey Herlings komt dit seizoen niet in actie vanwege blessureleed.