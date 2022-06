Geen eerste titel golfer Besseling, wel US Open-ticket: 'Even laten bezinken'

Golfer Wil Besseling heeft bij het Europees Open in Hamburg naast zijn eerste zege op de Europese tour gegrepen. Hij werd tweede op twee slagen van de Finse winnaar Kalle Samooja.

Besseling, die met zijn tweede plaats zijn beste prestatie ooit op de tour boekte, plaatste zich wel voor het eerst in zijn loopbaan voor een van de vier majors in het golf. Over een kleine twee weken mag hij zich gaan opmaken voor de US Open.

Geweldige stap in carrière

"Ik speelde om te winnen vandaag, ik voelde mij goed", zei Besseling na afloop.

"Uiteindelijk ben ik tweede geworden, maar het gaat erom hoe je met foutjes omgaat en dat heb ik super gedaan. Ik heb er lang op gewacht en kwalificatie voor de US Open is geweldig. Ik moet het nog even laten bezinken, maar kijk er onwijs naar uit. Een geweldige stap in mijn carrière."