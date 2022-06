Verdachte ontvoering Gino eerder veroordeeld voor kindermisbruik

De 22-jarige man die wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino is in 2017 veroordeeld voor het misbruiken en mishandelen van twee jongetjes in Sittard. Bevestigd was al dat de verdachte een bekende is van de politie.

Regionale omroep L1 stelt op basis van gerechtelijke documenten dat op 28 juni 2017 de toen 17-jarige Donny M. twee jongetjes in Sittard heeft bedreigd en mishandeld. Hij zou zeker één van hen ook hebben misbruikt.

Phil Boonen, advocaat van één van de slachtoffers, bevestigt tegenover de NOS dat Donny M. destijds is veroordeeld in die zaak. "Deze zaak stond mij nog helder voor de geest. De cliënten en het soort zaak hebben me destijds wel geraakt", zegt Boonen tegen de NOS.

L1 baseert zich op stukken die de omroep in handen heeft en op gesprekken die zijn gevoerd met betrokken partijen. In december van 2017 veroordeelde de rechter in Maastricht de verdachte tot bijna vijf maanden jeugddetentie. Ook moest hij een klinische behandeling ondergaan bij de Catamaran in Eindhoven. Dat is een instelling die geestelijke gezondheidszorg biedt aan jongeren tot 23 jaar oud.

Later kwam hij volgens de regionale omroep vaker met de politie in aanraking, voor bijvoorbeeld rijden zonder rijbewijs.

Bij de speeltuin in Kerkrade waar Gino woensdag voor het laatst is gezien, liggen bloemen en staan mensen stil bij wat er is gebeurd: