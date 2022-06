Nadal loopt met veertiende Roland Garros-titel verder uit op Federer en Djokovic

Rafael Nadal heeft voor de veertiende keer de Coupe des Mousquetaires veroverd, de trofee die hoort bij de titel van het grandslamtoernooi van Roland Garros. In de finale in Parijs bleek de Noor Casper Ruud, de nummer acht van de wereld, geen partij voor de 36-jarige Spanjaard: 6-3, 6-3, 6-0. Succesvolste tennisser aller tijden Voor Nadal is het zijn 22ste grandslamtitel, waarmee hij verder wegloopt van Roger Federer en Novak Djokovic, die ieder op twintig zeges in een grandslamtoernooi staan. Federer deed niet mee in Parijs, Djokovic werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Nadal. Nadal won eerder dit jaar ook al de Australian Open en mag zich sindsdien de succesvolste tennisser aller tijden noemen bij de mannen. Bij de vrouwen staat Margaret Court op 24 grandslamtitels en Serena Williams op 23.

Voor Nadal was het zijn dertigste grandslamfinale, voor Ruud pas zijn eerste. De Spanjaard zette in de eerste set, waarin de Noor nog wat beschroomd oogde, dan ook direct de toon met een break. Hij gaf die voorsprong meteen weer weg, onder meer door twee dubbele fouten. In de vierde games brak Nadal hem opnieuw. Spannend werd het vervolgens niet meer die eerste set, omdat alle forehandklappen van Nadal raak waren en de Noor nog wat te voorzichtig was bij de sporadische kansen die hij wist af te dwingen. Ander strijdplan baat Ruud even Ruud had op weg naar de finale met zijn dwingende forehands onder anderen de hardhitters Marin Cilic, Holger Rune en Hubert Hurkacz op de knieën gekregen, maar de forehands van Nadal waren in de finale nog scherper en harder.

Hooggeëerd publiek De Roland Garros-finale werd traditioneel bijgewoond door veel beroemdheden. De Spaanse koning Felipe VI was er voor Nadal, de Noorse kroonprins Haakon zat er als fan van Ruud. Ook filmsterren als Michael Douglas, Hugh Grant, Demi Moore en Sienna Miller waren aandachtig toeschouwer, net als voetballers als Robert Lewandowski en Marco Verratti.

Net als bij zijn vorige slachtoffers besloot Ruud het dan maar te proberen met hoge, diepe ballen aan de backhandzijde. Het leverde hem in de tweede set een 3-1 voorsprong op, na een break op love in de vierde game die Nadal afsloot met een dubbele fout. Nadal leek even in de problemen, maar ook hij paste zijn spel aan. Waar de Noor met delicate, diepe ballen domineerde in de korte rally, duwde Nadal nu met zware topspinballen Ruud bruut naar achteren. Het leverde langere rally's op en de Spanjaard was daarin de baas. Hij won vijf games op rij en de tweede set met 6-3.

De hoop op een stunt vervliegt bij Casper Ruud in de finale van Roland Garros - EPA

Nadal had op weg naar zijn veertiende finale in Parijs een zware dobber gehad aan Félix Auger-Aliassime, Djokovic en Alexander Zverev, die geblesseerd moest opgeven. Maar toen hij in de derde set al vroeg een break te pakken had, was duidelijk dat hij net als tegen Jordan Thompson, Corentin Moutet en Botic van de Zandschulp geen set zou gaan verliezen. De hoop was in de derde set vervlogen bij Ruud, die niet bij machte bleek nog een list te verzinnen waarmee hij de Spanjaard aan het wankelen kon krijgen. En Nadal, die ondanks zijn chronische voetproblemen fit oogde, bleef er genadeloos op los beuken. De Spanjaard verloor ook in de derde set geen game meer en won met 6-0.

Nadal: 'Ik blijf vechten' Nadat hij zijn veertiende trofee in ontvangst had genomen, zei Nadal in zijn overwinningstoespraak dat het moeilijk was om zijn gevoelens onder woorden te brengen. "Ik had nooit kunnen denken dat ik hier op mijn 36ste nog zou kunnen staan en mee zou kunnen strijden." Ook maakte Nadal duidelijk dat hij nog niet van plan is een punt te zetten achter zijn imposante loopbaan: "Ik heb hard moeten vechten om hier fit aan de start te verschijnen. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik zal blijven vechten om door te kunnen gaan."