Vrouwen Twente winnen ook Eredivisie Cup na doelpuntenfestijn tegen Ajax: 4-3

FC Twente heeft beslag gelegd op de Eredivisie Cup bij de vrouwen door in de eindstrijd af te rekenen met Ajax. In Enschede eindigde de vermakelijke ontmoeting in 4-3 voor de landskampioen. Voor Stefanie van der Gragt was het haar laatste duel in dienst van Ajax. De 86-voudig Oranje-international en Ajax zitten niet op één lijn betreffende haar beoogde rol voor volgend seizoen. Ajax opent score Twente, in de competitie al drie keer te sterk voor Ajax, raakte in de eerste helft twee keer het aluminium. Eerst knalde Kayleigh van Dooren in de beginfase een vrije trap op de kruising en na ruim een kwartier hield de paal een treffer van haar tegen. De eerste de beste mogelijkheid voor Ajax, enkele minuten later, was meteen raak. Romée Leuchter kreeg vanaf de rand van het zestienmetergebied alle vrijheid om uit te halen en krulde de bal fraai in de verre hoek.

Van der Gragt wordt na haar wissel omhelsd door trainer Danny Schenkel - Pro Shots

Nog fraaier was de gelijkmaker van Anna-Lena Stolze. De Duitse nam een afgeslagen bal uit een hoekschop vol op de pantoffel en zag deze in het net verdwijnen, achter een kansloze Regina van Eijk. Na rust volgden de kansen elkaar in rap tempo op. Ajax-keepster Van Eijk ging in de fout, maar Renate Jansen zag haar boogbal net naast gaan. Een poging van Nadine Noordam namens de Amsterdammers zeilde eveneens net naast. In een kort tijdsbestek liep Twente vervolgens uit naar 3-1. Van Eijk ging gruwelijk in de fout bij een indraaiende corner van Marisa Olislagers en liet de bal door haar vingers glippen. Enkele minuten later maakte Stolze in tweede instantie haar tweede goal van de middag. Veel vermaak Ook in het vervolg van de tweede helft zorgden beide ploegen voor vermaak. Na een schot van Victoria Pelova op de paal was het even later wel raak voor Ajax. Leuchter tikte van dichtbij binnen. Het leek de spanning terug te brengen in de wedstrijd, maar twintig minuten voor tijd verzilverde Jansen een uittrap van keepster Daphne van Domselaar, met dit keer wel een succesvolle boogbal. In de onderstaande video's analyseren trainers Robert de Pauw (FC Twente), Danny Schenkel (Ajax) en doelpuntenmaker Anna-Lena Stolze (FC Twente) de wedstrijd. Stefanie van der Gragt vertelt over haar vertrek bij Ajax.

De thuisploeg leek niet meer in de problemen te komen, maar de 4-3 van Tiny Hoekstra leidde toch nog een hectisch slot in. Een verlenging kwam er uiteindelijk niet. Twente won zo de Eredivisie Cup, na eerder het landskampioenschap te hebben veroverd. Ajax pakte eerder dit seizoen de KNVB-beker.