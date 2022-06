Kiev opgeschikt door raketaanval, 'raket gevaarlijk dicht langs kerncentrale'

Het Russische leger heeft de raketaanval op de Oekraïense hoofdstad Kiev bevestigd. De raketten werden afgevuurd op doelen in een buitenwijk van de stad. Daarbij zijn volgens de Russen onder meer T-72-tanks verwoest, die waren opgeslagen in een werkplaats voor treinwagons. De tanks uit de Sovjettijd waren aan Oekraïne geleverd door Oost-Europese landen.

Oekraïne ontkent dat er tanks zijn verwoest, maar bevestigt wel dat er vier raketten zijn ingeslagen op een werkplaats van de spoorwegen. Volgens de topman van de Oekraïense spoorwegen waren er geen tanks opgeslagen.

Het is voor het eerst in weken dat er weer raketten worden afgevuurd op de Oekraïense hoofdstad. Volgens Oekraïne werden de projectielen afgevuurd vanaf de Kaspische Zee. Een van de raketten is volgens het leger verwoest door het luchtverdedigingssysteem. De aanval is volgens de Russen uitgevoerd met "hoge precisie langeafstandsraketten".

Kerncentrale

Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen bij de raketaanval. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht.

Een Russische raket die mogelijk op weg was naar Kiev vloog "gevaarlijk dicht" langs een kerncentrale in het zuiden van Oekraïne, zegt staatsenergiebedrijf Energoatom. Het ging om de centrale in Joezjnoöekrajinsk, een van de grootste kerncentrales van het land. Als de raket de centrale had geraakt, zouden de gevolgen volgens Energoatom catastrofaal zijn geweest.