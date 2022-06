Judoka's Stevenson en Kamps veroveren brons op grandslamtoernooi Tbilisi

Karen Stevenson en Marit Kamps hebben op het grandslamtoernooi in Tbilisi brons behaald.

In de klasse tot 78 kilogram pakte Stevenson vorig jaar nog het zilver in de Georgische hoofdstad. Dit jaar boog de 28-jarige judoka in de halve finales met ippon voor regerend wereldkampioene en de latere winnares Ana Maria Wagner uit Duitsland.

In de strijd om brons verraste ze de Oekraïense Jelizaveta Lytvynenko met een snelle sutemi (offerworp) die goed was voor waza-ari.

Zwaargewichten

Kamps werd bij de zwaargewichten eveneens derde. In de halve finales was de Française Julia Tolofua met ippon te sterk.

In de strijd om brons liet zowel Kamps als de Oezbeekse Kamila Berlikasj geen techniek zien. Berlikasj was minder actief en liep tegen drie straffen op, waardoor Kamps de medaille in ontvangst mocht nemen.