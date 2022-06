Jonge hockeysters nemen revanche op Engeland in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben hun tweede Pro League-duel met Engeland winnend afgesloten. Zaterdag verloor de jonge, onervaren ploeg met 3-1, maar vandaag vocht Oranje zich naar een knappe 2-1 overwinning in Londen.

Nederland speelde opnieuw zonder de internationals van Den Bosch en SCHC, die rust krijgen na hun finaleduels in de strijd om het landskampioenschap twee weken geleden.

Oranje begon sterk aan het duel met de Engelsen, maar keepster Maddie Hinch hield Fiona Morgenstern, Maxime Kerstholt en Felice Albers van scoren af. Na een foutje van Sabine Plönissen was het bij de eerste Engelse kans (voor Elena Rayer) wel raak.

Strafcorners

Nederland kreeg een goede kans via debutante Tessa Beetsma, maar zij werd daarbij naar de zijkant gedreven en kreeg de bal niet langs Hinch. Aanvoerster Maria Verschoor leek voor de 1-1 te tekenen, maar haar treffer werd na tussenkomst van de videoscheidsrechter afgekeurd.

Na rust stuitten Luna Fokke en Morgenstern op Hinch, maar de Engelse uitblinker boog wel voor twee strafcorners: Ireen van den Assem pushte raak én schoof bij de 1-2 de bal naar aangever Tessa Clasener, die hoog raak schoot.

Dankzij de zege blijft Nederland tweede in de Pro League, op grote achterstand van Argentinië. De Argentijnse ploeg was door de nederlaag van Oranje op zaterdag al zeker van de winst in de Pro League.