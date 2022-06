Van Aert sprint naar zege in openingsetappe Critérium du Dauphiné

Wout van Aert heeft de eerste etappe in het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma was te sterk in de eindsprint en mag ook de eerste leiderstrui aantrekken. Van Aert won dit seizoen al Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Saxo Bank Classic en een etappe in Parijs-Nice.

In de 191 kilometer lange eerste etappe moest er veel geklommen worden. Vier beklimmingen stonden er op het programma en Pierre Rolland, Maxime Bouet en Laurens Huys zagen het wel zitten om in de vlucht van de dag te zitten.

De ritzege zat er echter niet in voor ze, mede door kopwerk van Bahrain-Victorious in het peloton. Wel mocht Rolland op het podium verschijnen in finishplaats Beauchastel. Hij sprokkelde de meeste bergpunten en kreeg zodoende de bergtrui omgehangen.

Sprint zonder Groenewegen

De jacht van het peloton op het trio vluchters kostte Dylan Groenewegen de kop. Het tempo was te hoog voor de Nederlandse sprinter van Team BikeExchange en hij moest afhaken.

In het uitgedunde peloton deed de Deen Mikkel Honoré een ijdele poging om solo in Beauchastel te finishen, maar ook hij kwam niet ver. Ineos-Grenadiers trok de sprint aan voor Ethan Hayter maar de Brit zag Van Aert nog voorbij vliegen.

'Trui verdedigen'

"In het voorjaar was ik niet altijd blij met mijn sprints, daar hebben we de afgelopen weken aan gewerkt", zei Van Aert na afloop. "Dat betaalt zich hier uit. Ik ga de komende dagen proberen de gele leiderstrui te verdedigen. En dan hoop ik de trui uiteindelijk over te dragen aan Primoz Roglic", zei de Belg over zijn Sloveense teamgenoot, de kopman van Jumbo-Visma in de Dauphiné.