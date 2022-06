Quartararo wint, maar blunder Espargaró hét moment van MotoGP-weekend

Espargaró vergeet dat hij nog rondje moet in MotoGP, Quartararo wint in Catalonië - NOS

Bo Bendsneyder pakte weer punten in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer kwam als dertiende over de streep, na een bijzonder slechte start. Zonta van den Goorbergh werd twintigste.

Bendsneyder had zich als zevende gekwalificeerd op het circuit van Barcelona, maar viel na een mislukte inhaalpoging in de eerste bocht terug tot in de achterhoede. Hij pakte uiteindelijk drie punten en voerde zijn totaal op naar 44.

De Rotterdammer eindigde in de openingsrace in Qatar buiten de top-15, maar pakte sindsdien in iedere GP punten.