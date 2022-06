Volleybalsters bieden wereldkampioen Servië goed partij, maar verliezen opnieuw

Nederland herpakte zich in set drie en bouwde, net als in de eerste set, een voorsprong op. Dambrink en Plak namen de Servische verdediging onder vuur en ook Timmerman sloeg weer de nodige punten binnen.

In set twee had Nederland een stuk minder in te brengen. Tot 3-3 bleef Oranje bij, daarna liep Servië snel uit. Celeste Plak kwam erin voor wat extra aanvalskracht, maar ook zij vond vaak het sterke Servische blok tegenover zich. Met 25-16 pakte Servië de tweede set.

De pas 18-jarige diagonaalspeelster Elles Dambrink maakte het Servië bij vlagen behoorlijk lastig met haar harde linkshandige aanvallen. Net als middenspeelster Eline Timmerman scoorde ze vijf keer, maar dat was niet genoeg voor setwinst. Bij een 22-19 voorsprong schakelde de Servische ploeg een tandje bij en op het tweede setpunt was het raak.

Oranje kende een sterke start en maakte het Servië, dat zonder sterspeelster Tijana Bošković aantrad, in de eerste set flink lastig. Ook Nederland mist enkele ervaren speelsters, zoals Laura Dijkema, Anne Buijs en Nika Daalderop, maar de jonge ploeg van bondscoach Avital Selinger lag lange tijd op koers om een voorsprong in sets te pakken.

De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun vierde wedstrijd in de Nations League verloren. Oranje bood wereldkampioen Servië zondagmiddag goed partij in Ankara, maar na ruim twee uur spelen stond er toch een 3-2 nederlaag op het scorebord.

Verdedigend en blokkerend stond het goed, waardoor het Servië niet lukte om het gat, dat opgelopen was tot zeven punten, te dichten. Op 24-17 kreeg Oranje voor het eerst een setpunt en dat werd, na het nodige kunst- en vliegwerk in de verdediging, benut.

Het goede spel kon niet de gehele vierde set worden doorgetrokken en Servië liep uit naar een 22-17 voorsprong. Op dat moment werd de vechtlust bij Oranje echter weer zichtbaar en er volgde een ongekende inhaalrace. Servië scoorde geen punt meer, Nederland pakte acht punten op rij en sleepte er alsnog een beslissende vijfde set uit.

Plak nam Nederland bij de hand en liet zowel aanvallend als verdedigend hoogstandjes zien. Een voorsprong van twee punten werd opgebouwd, maar aan het eind van de set ook weer uit handen gegeven. Servië scoorde op het juiste moment twee punten op rij en won de set met 15-13 en daarmee de wedstrijd met 3-2.

WK-voorbereiding

In totaal komt Nederland in deze Nations League twaalf keer in actie, verdeeld over drie speelronden. De topacht van de ranglijst plaatst zich voor de kwartfinales, maar daar is Nederland nu nog ver van verwijderd. Na vier nederlagen bezet Oranje de veertiende plaats op de ranglijst.

De volleybalsters zijn in voorbereiding op het WK in eigen land. Op 23 september is Kenia de eerste tegenstander in het speciaal daarvoor omgebouwde Gelredome.