Opnieuw bloemen neergelegd voor Gino, onderzoek bij woning verdachte gaat door

De recherche is ook vandaag nog bezig met onderzoek in en om de woning van de man die wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino. "Er zijn nog heel weinig antwoorden", zegt NOS-verslaggever Edwin van den Berg, die in Geleen ter plekke is. "We weten niet wat er precies is gebeurd tussen het moment dat Gino voor het laatst in Kerkrade is gezien en het moment dat zijn lichaam hier gisterochtend op een steenworp afstand van de verdachte dood werd gevonden." Buurtbewoners legden bloemen op de plek waar Gino is gevonden:

Geëmotioneerde buurtbewoner: 'Gino is gewoon gedumpt, verschrikkelijk' - NOS

Er is uitgebreid onderzoek nodig om dat tijdpad goed in kaart te brengen. "Dat onderzoek is vanochtend uitgebreid", zegt Van den Berg. "Er kwamen vanochtend extra rechercheurs. Die zijn op dit moment nog bezig in het appartement van de verdachte op de begane grond." Gisteren kwamen ook veel mensen hun steun betuigen aan de familie van Gino in Kerkrade. Bij de speeltuin waar Gino het laatst gezien was werden ook bloemen en knuffels neergelegd:

Familie bij herdenkingsplek voor Gino, buurt brengt bloemen en knuffels - NOS