Nieuw contract De Ligt bij Juventus geen vanzelfsprekendheid: 'Moeten stappen maken'

Matthijs de Ligt kan zijn tot medio 2024 lopende contract bij Juventus verlengen, maar een krabbel heeft hij nog niet gezet. De centrale verdediger wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek uit Turijn en een hereniging met trainer Erik ten Hag bij Manchester United . "Er worden momenteel gesprekken gevoerd en als het moment daar is, dan beslis ik of ik ga verlengen of dat ik verder wil kijken...", zegt De Ligt in het trainingskamp van het Nederlands elftal. Sportief project "Ik kijk altijd naar wat het beste is voor mezelf qua sportief project. Twee keer een vierde plek op rij is niet goed genoeg, daarin zullen we stappen moeten maken." Drie jaar geleden nam Juventus hem voor 75 miljoen euro over van Ajax. In zijn eerste seizoen pakte De Ligt met 'De Oude Dame' de landstitel, maar daarna stagneerde de ontwikkeling van de Italiaanse topclub.

De Ligt: 'Moordende concurrentie hoort bij topsport' - NOS

"Twee keer een vierde plek op rij is teleurstellend", beseft De Ligt nogmaals. "Juventus is toch altijd een club die kampioen wil en moet worden. Persoonlijk is dit mijn beste jaar tot nu toe. Qua speeltijd en de manier hoe ik heb gespeeld." Mede daarom staat De Ligt open voor het verlengen van zijn verbintenis. "Of ik nu dé man ben achterin? Dat weet ik niet", lacht hij. "De club heeft het wel zo naar mij uitgesproken en ik heb dit seizoen door blessures bij Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci laten zien waartoe ik in staat ben. Ik moest de leiding nemen en dat ging goed. Ik denk wel dat dat de volgende stap is."

Matthijs de Ligt met assistent-trainer Edgar Davids op het trainingsveld - ANP

Bij Oranje is zijn status niet meer zoals hij was. Zo moest De Ligt tegen België genoegen nemen met een plek op de reservebank. Maar De Ligt is niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten. "Moordende concurrentie hoort bij topsport. Je kan het als iets negatiefs zien, maar mij prikkelt het juist. Natuurlijk, het is geen ideale situatie, maar ik probeer altijd het goede van een situatie in te zien." Hoe hij in het systeem van Louis van Gaal past? "Ik denk dat ik op alle drie posities achterin uit de voeten kan. Dan is het aan de bondscoach om te bepalen welke spelers hij het geschiktst vindt."