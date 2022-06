Beruchte motorrace op Isle of Man eist opnieuw leven: 250 doden sinds 1907

Het is de tweede dode in vier dagen: woensdag kwam de Britse Supersport-coureur Mark Purslow (29) om het leven toen hij tijdens de kwalificatie crashte.

Bij de motorraces op het Britse eiland Isle of Man is opnieuw een dode gevallen. De Franse zijspancoureur Olivier Lavorel (35) kwam zaterdag bij een crash in de zijspanrace om het leven. Zijn teamgenoot César Chanel ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De TT-races over de openbare wegen van het Britse eiland, dat in de zee tussen Engeland en Noord-Ierland ligt, zijn berucht. Sinds de eerste editie in 1907 kwamen al ruim 250 deelnemers om het leven bij ongelukken.

Het evenement op Man is ooit bedacht omdat het in Engeland verboden was te racen op de openbare weg. Maar het eiland heeft eigen regels en een eigen bestuur, waardoor het gewoon kon. In de beginjaren verliepen de wedstrijden nog zonder problemen, maar toen de organisatie in 1911 besloot het circuit te vergroten, begon de ellende.

Veel gevaarlijke plekken

Het parcours, de Snaefell Mountain Course, werd ruim twee keer zo groot, zo'n zestig kilometer, en er kwamen veel gevaarlijke plekken bij. Meteen in dat jaar kwam de eerste coureur om het leven, de Engelsman Victor Surridge.

Op het circuit van de TT hebben in de loop der jaren ook Nederlanders gereden. Twee lieten er het leven. In 1999 was Bernadette Bosman de eerste Nederlandse die daar verongelukte. De 40-jarige onderwijzeres was bijrijder van het zijspan van de Duitser Helmut Lunemann. Ze viel er met hoge snelheid uit en overleed ter plekke.

In 2015 overleed de 42-jarige Dennis Hoffer tijdens een trainingsrit. Hij verloor de controle over zijn motor en botste op een boom. Hij was op slag dood.

De afgelopen twee jaar kon het motorsportevenement, dat bijna twee weken duurt, niet doorgaan vanwege de coronapandemie.