Toerisme in Sri Lanka bijna volledig op zijn gat vanwege crisis

"Kom naar Sri Lanka, het is hier helemaal niet gevaarlijk", zegt een man in het Engels met een Duits accent in een jeep. De video van de toerist die een safari maakt is gedeeld in een Facebook-groep die reizen in het land promoot. Ook in Nederlandse backpackergroepen circuleren dergelijke oproepen waarin toeristen vragen om juist te gaan om de lokale economie te steunen.

Sri Lanka verkeert in de grootste financiële crisis sinds de onafhankelijkheid in 1948. Vanwege onder meer de financiële situatie in het land wordt dagelijks geprotesteerd in Sri Lanka en is het toerisme enorm gedaald. Maar ondertussen zijn er ook berichten van toeristen die bewust in het land blijven en anderen oproepen te komen.

De in Sri Lanka wonende Nederlander Wietse Sennema snapt wel waarom de meeste toeristen wegblijven. "Je gaat de demonstraties als toerist niet eens zien, maar dat idee krijgen mensen nu wel als ze het nieuws kijken." Hij runt sinds 2016 een onderneming die tuktuks van de lokale bevolking doorverhuurt aan toeristen. "De sector ligt bijna helemaal op zijn gat."

Niet alleen demonstraties

In Nederland geldt voor het land sinds 11 mei code oranje. Dat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken alle niet-noodzakelijke reizen naar Sri Lanka afraadt. De Nederlandse ambassadeur in het land erkende dat de protesten en het geweld in het land niet gericht zijn op toeristen, maar stelde "de veiligheid van mensen nu niet altijd te kunnen garanderen".

Het land wordt niet alleen geraakt door demonstraties. Er is momenteel een groot tekort aan voedsel, geneesmiddelen en brandstof. Bij benzinestations staan lange rijen auto's, tuktuks en andere voertuigen, omdat de brandstof op rantsoen is.