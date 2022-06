Van Gerwen verliest finale in Madison Square Garden: 'Grote stap in professionalisering'

Voor het eerst was Madison Square Garden in New York het toneel voor een darttoernooi. De US Masters werden gehouden in de grote evenementenhal en Michael van Gerwen haalde de finale. De Nederlander verloor weliswaar van Michael Smith, maar was zeer te spreken over het toernooi in de Verenigde Staten.

"Het was heel speciaal om hier te zijn. Vooral het darts heeft gewonnen", aldus de 33-jarige Nederlandse darter. "We hebben hier in de Verenigde Staten een grote stap gezet in de professionalisering van darts en in de ontwikkeling van darts als mondiale sport."

Onwerkelijk

Smith, de winnaar van het toernooi, noemde het 'onwerkelijk' om in Madison Square Garden een toernooi te winnen. "Iedereen wilde dit evenement winnen, te gek dat ik het ben geworden. Ik heb als eerste darter een toernooi gewonnen op een van de meest iconische locaties ter wereld. Ik ben in extase."