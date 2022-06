"Ik wil graag mijn teamgenoten, trainers, mensen op de achtergrond en de fans die me hebben aangemoedigd bedanken. Het was een eer. Hala Madrid." Gareth Bale nam deze week op zijn Instagram afscheid van Real Madrid. Zijn cijfers en prijzen na negen jaar liegen er niet om. 258 officiële duels, 106 doelpunten, 67 assists, vijf Champions Leagues, vier wereldbekers en drie keer kampioen van Spanje. Maar wie denkt dat hij Bernabéu met een groot afscheid verlaat, vergist zich. Een applaus voor de Welshman kon er nog wel vanaf bij de huldiging van Real Madrid na de Champions Leaguezege op Liverpool. Maar dat was eerder opmerkelijk dan logisch.

Wales strijdt voor plek op WK Bale speelt vanavond met Wales de finale van de play-offs voor het WK tegen Oekraïne om 18.00 uur. Op woensdag is Wales de tegenstander van het Nederlands elftal in de Nations League (aftrap: 20.45 uur). Die laatste wedstrijd is te volgen via een livestream en liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Op televisie wordt het duel op NPO 3 uitgezonden.

De afgelopen jaren werd Bale persona non grata in Madrid. De aanvaller, die in zowel in het seizoen 2013/14 (tegen Atlético) als in 2017/18 (tegen Liverpool) in de finale van de Champions League scoorde voor Real Madrid, speelde welgeteld zeven officiële wedstrijden dit seizoen. Hij haalde vooral de kranten door onenigheid met de fans of media. "De Bale-parasiet kwam uit het koude en regenachtige Groot-Brittannië", schreef de Spaanse krant Marca ruim twee maanden geleden nog. "Hij vestigde zich in Spanje, bij Real Madrid, waar hij, gemaskerd, eerst ijver en liefde voor de club toonde, maar toen bracht zijn ware aard hem ertoe om bloed te zuigen zonder alles te geven. Hij zuigt niet alleen bloed, maar ook heel veel euro's uit de club."

De Spaanse krant Marca beeldde Bale in maart af als parasiet - NOS

Ook toen hij zich drie weken geleden via Twitter met een blessure afmeldde voor het kampioensfeest werd hem dat niet in dank afgenomen. "Als het een viering voor Wales was geweest, dan zou je zelfs nog uit je sterfbed opstaan", klonk het in de reacties. En: "Je bent niet groter dan de club." Albert Stuivenberg werkte van 2018 tot 2021 met Bale als assistent van Wales. De Nederlander vindt het moeilijk om in te schatten hoe en waarom de relatie is veranderd in de loop van jaren bij Real Madrid. "Ik kan alleen maar spreken over hoe hij is als hij bij Wales is. Voor hem is Wales echt een soort thuiskomen." 'Wales. Golf. Madrid. In die volgorde' Niet voor niets plukte een glunderende Bale in 2019 een spandoek van de tribune met daarop: 'Wales. Golf. Madrid. In die volgorde.' Het was een reactie op een uitspraak van Predrag Mijatovic, oud-speler en voormalig technisch directeur van Real Madrid. Die had gezegd dat de prioriteiten van Bale bij Wales en golf lagen en niet bij Real Madrid. "Ik weet niet waar dat spandoek vandaan kwam", zegt Stuivenberg. "Ik heb achteraf wel de foto's gezien. Ik denk dat je dat niet groter moet maken dan dat het is. Het is een volwassen man die ook zijn emoties heeft op dat gebied."

Bale houdt lachend het spandoek omhoog - Reuters

In Wales zullen ze lak hebben aan de reputatie van hun vedette in Madrid. In de vorige kwalificatieronde zorgde Bale met twee doelpunten tegen Oostenrijk er hoogstpersoonlijk voor dat Wales de finale bereikte. 'Suck that', schreeuwde hij in de camera, bedoeld voor zijn criticasters in Spanje. Stuivenberg denkt te weten waarom Bale het ondanks gebrek aan speeltijd in Madrid voor de nationale ploeg nog wel altijd laat zien. "Bij Wales zijn alle ingrediënten aanwezig waar hij zich prettig bij voelt. Hij ligt goed bij de spelersgroep en staf en doet er alles aan om beschikbaar en belangrijk te zijn voor het land." "Ondanks dat er nog wel eens problemen zijn met ritme en fitheid is hij toch nog steeds in staat om in een korte periode tot een geweldige prestatie te komen en beslissend te zijn voor Wales. Dat is heel bijzonder. Ik hoop dat het hem deze wedstrijd ook lukt."

Gareth Bale en Albert Stuivenberg - Pro Shots

Onder aanvoering van Bale vond Wales als voetballand de weg omhoog. In 2016 werd niet alleen voor het eerst in de historie het EK gehaald, de ploeg bereikte direct de halve finale. Ook op het afgelopen EK was Wales een van de deelnemende landen en werd het in de achtste finale uitgeschakeld door Denemarken. Voor veel spelers laatste kans op WK Naast een ster als Bale zit de kracht van Wales vooral in de hechtheid van het team. "Wales is heel speciaal. Het is een klein voetballand. Die spelersgroep is heel close. Je kunt het zien als een clubteam dat al jaren met elkaar speelt. Er zit heel weinig verloop in." Van de sterallures die Bale in Madrid vaak wordt verweten, is bij Wales geen sprake. "Toen ik bij Wales binnenkwam voelde dat heel eigen en prettig. Dat was ook zo met Gareth. Die was heel toegankelijk. Ik heb altijd goed met hem samengewerkt." Stuivenberg denkt dat Wales een goede kans heeft om naar het WK te gaan. De finale tegen Oekraïne is in het eigen Cardiff City Stadium, de plek waar Wales al zestien wedstrijden ongeslagen is. Het zou voor Wales het eerste WK zijn sinds 1958. Stuivenberg: "Voor de meesten is het de laatste mogelijkheid. Voor Gareth. Maar ook Aaron Ramsey, een andere belangrijke schakel in het succes van Wales. En de doelman Wayne Hennessey. Voor die oudere spelers die aan het einde van hun carrière zitten zou dit zomaar het laatste grootste toernooi kunnen zijn."