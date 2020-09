Van Aert sprint naar zege in tumultueuze waaierrit, Pogacar verliest tijd

Ook in Lavaur staat er geen maat op Van Aert, die tweede ritzege boekt - NOS

Na twee relatief saaie etappes kende de zevende rit van de Ronde van Frankrijk spektakel van start tot finish. De harde wind zorgde voor waaiers die het peloton op verschillende momenten uit elkaar trokken. Wout van Aert sprintte in Lavaur naar zijn tweede ritzege deze Tour, terwijl Tadej Pogacar het grootste slachtoffer werd van de waaiers. Pogacar was voor vandaag de nummer drie in het algemeen klassement. Ook Bauke Mollema (elfde) finishte niet in de eerste groep toen het eerste peloton zo'n dertig kilometer voor de finish in stukken brak. De groep kwam 1.20 na de eerste groep over de finish. Dumoulin niet in de problemen Jumbo-Visma-troeven Tom Dumoulin en Primoz Roglic reden de hele etappe attent en finishten in de eerste groep, net als onder anderen geletruidrager Adam Yates en Egan Bernal.

Strijd om gele trui - NOS

Voor de start was al duidelijk dat niet de heuvels, maar de stevige wind een massasprint zou kunnen voorkomen in de etappe die slechts drie beklimmingen kende. Van die omstandigheden maakte Bora-Hansgrohe, de ploeg van Peter Sagan, kort na het vertrek meteen gebruik door de wedstrijd op z'n kop te zetten. De favorieten voor de eindzege van de Tour lieten zich niet verrassen toen de Bora-renners hard op kop gingen rijden. Zij hielden stand in de eerste groep, maar meerdere sprinters werden door het Bora-werk wel overboord gegooid, onder wie Cees Bol, Caleb Ewan, Sam Bennett en Giacomo Nizzolo.

Bora - AFP

Het werk van Bora werk betaalde zich deels uit, want Sagan pakte aardig wat punten voor de groene trui bij de tussensprint, maar hij moest daar wel genoegen nemen met de tweede plek achter Matteo Trentin. Wel neemt hij het groen weer over van Bennett, die geen punten kon sprokkelen. Moedige poging van De Gendt Een kleine honderd kilometer voor de aankomst was duidelijk dat de geloste sprinters kansloos waren voor de dagzege. De groep van Bol en Bennett gaf ruim drie minuten toe, Ewan reed zelfs op meer dan zes minuten achterstand toen Thomas De Gendt demarreerde uit het peloton. Rasaanvaller De Gendt, al winnaar van een etappe in alle grote rondes, viel aan op het laatste klimmetje van de dag (vierde categorie). Hij pakte maximaal vijftig seconden voorsprong. Als iemand in staat zou kunnen zijn om zo'n lange solo vol te houden, was het wel De Gendt, maar op weg naar Lavaur lukte het hem niet.

Een vertrouwd beeld: Thomas De Gendt voorop in de Tour de France - Reuters

35 kilometer voor de meet werd De Gendt ingerekend toen Ineos op kop om het peloton kwam en het peloton uit elkaar wilde trekken. Ook Julian Alaphilppe, geletruidrager Adam Yates en Egan Bernal nestelden zich op kop waardoor de eerste groep gehalveerd werd. Roglic, Dumoulin en Bernal waren bij de les, maar Pogacar en Mollema verloren de aansluiting. De groep met Pogacar kwam al snel op een minuut achterstand te rijden.

Egan Bernal voert de eerste groep aan, terwijl Pogacar en Mollema de slag missen - Reuters

Niet veel later kwam ook Richard Carapaz, Giro-winnaar in 2019 en helper van Egan Bernal, in de problemen. In het klassement stond de Ecuadoriaan twintigste. Hij kwam ondanks de hulp van Jonathan Castroviejo in de groep van Pogacar terecht. Sagan komt tekort Ondanks al het werk van Bora kwam Sagan er in de beslissende sprint, die Van Aert won, niet meer aan te pas. Sagan finishte door een probleem met zijn ketting als dertiende. Achter Van Aert kwamen Edvald Boasson Hagen en Bryan Coquard als tweede en derde over de meet.