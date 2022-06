Opnieuw drukte op Schiphol, 'maar het is behapbaar'

Het is ook vandaag behoorlijk druk op Schiphol, maar vooralsnog lijkt de drukte beheersbaar, meldt de luchthaven.

"De drukte van vandaag is vergelijkbaar met die van de afgelopen weekenden en de meivakantie", zegt een woordvoerder van Schiphol. "Het zal druk worden, met rijen, maar wel behapbaar." Volgens de woordvoerder zal dit beeld deze zomer blijven aanhouden.

Persbureau ANP meldt dat de drukte op Schiphol vandaag in golven gaat. Voor 6.00 uur was het "echt gekkenhuis", zegt een medewerker in vertrekhal 1. Tussen 8.00 en 9.00 uur werden de rijen korter. De medewerker zegt te verwachten dat het later wel weer drukker wordt.

De reizigers worden door Schipholmedewerkers begeleid en er zijn ook veel hekken en linten geplaatst, om alles in goede banen te leiden.

Afspraken met vakbonden

Het is sinds eind april heel druk op Schiphol. Op zaterdag 23 april, de eerste dag van de meivakantie, legde bagagepersoneel van KLM onverwacht het werk neer, wat leidde tot chaotische taferelen en een reeks geannuleerde vluchten. Ook de rest van de meivakantie stonden er lange rijen op de luchthaven, vanwege personeelstekorten en grote aantallen reizigers. Volgens Schiphol waren er minder passagiers voorspeld.

Inmiddels heeft de luchthaven met vakbonden FNV en CNV Vakmensen afspraken gemaakt over een extra beloning voor werknemers die in de zomer werken. Zij krijgen een toeslag van 5,25 euro bruto per uur.

De extra beloning loopt tot begin september. Daarna komt er voor een deel van de werknemers een toeslag van 1,40 euro per uur. Verder zijn er afspraken gemaakt over de roosters en werktijden en het vergoeden van woon-werkverkeer.

Schiphol-medewerkers reageerden voorzichtig enthousiast op de 'zomertoeslag':